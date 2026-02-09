ТСН в социальных сетях

Украина
230
1 мин

РФ ударила по городу на Волыни: пропала вода, котельные работают от генераторов

Ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре.

Анастасия Павленко
РФ ударила по городу на Волыни: пропала вода, котельные работают от генераторов

Сегодня ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Нововолынска.

Об этом сообщил мэр города Борис Карпус.

«Ночью РФ нанесла повторный удар по энергообъекту возле Нововолынской общины. Пока вода в городе подается от электросети, очистные работают на генераторах, как и некоторые котельные», — сказал он.

Напомним, в Нововолынске 6 февраля после атаки российского беспилотника возникли перебои по электро и водоснабжению. По данным Волынской областной военной администрации, РФ атаковала объект критической инфраструктуры. Информации о пострадавших или погибших нет.

230
