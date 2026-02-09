РФ ударила по городу на Волыни: пропала вода, котельные работают от генераторов

© Getty Images

Сегодня ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Нововолынска.

Об этом сообщил мэр города Борис Карпус.

«Ночью РФ нанесла повторный удар по энергообъекту возле Нововолынской общины. Пока вода в городе подается от электросети, очистные работают на генераторах, как и некоторые котельные», — сказал он.

Напомним, в Нововолынске 6 февраля после атаки российского беспилотника возникли перебои по электро и водоснабжению. По данным Волынской областной военной администрации, РФ атаковала объект критической инфраструктуры. Информации о пострадавших или погибших нет.