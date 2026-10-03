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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по Гостомелю возле Киева: среди пострадавших ребенок, горели склады

В результате вражеской атаки пострадали четыре человека — среди них 8-летняя девочка.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Спасатели на месте пожара

Спасатели на месте пожара

Российские войска атаковали беспилотниками Гостомель в Киевской области. В результате удара пострадали четыре человека, среди них — ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Ночью спасатели ликвидировали пожары, возникшие в двух складских помещениях в Бучанском районе. Сейчас на местах идет разбор завалов и проливка конструкций», — говорится в сообщении.

Глава КОВА Тимур Ткаченко уточнил, что 66-летний мужчина получил ожоги тела, а также закрытую травму живота. Его госпитализировали в местную больницу.

8-летняя девочка получила осколочное ранение нижней конечности.

Напомним, в Запорожье россияне целенаправленно ударили по территории пожарно-спасательного подразделения именно в тот момент, когда чрезвычайники собирались по вызову.

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