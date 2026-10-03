РФ ударила по Гостомелю возле Киева: среди пострадавших ребенок, горели склады

Спасатели на месте пожара

Реклама

Российские войска атаковали беспилотниками Гостомель в Киевской области. В результате удара пострадали четыре человека, среди них — ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Реклама

«Ночью спасатели ликвидировали пожары, возникшие в двух складских помещениях в Бучанском районе. Сейчас на местах идет разбор завалов и проливка конструкций», — говорится в сообщении.

Реклама

Глава КОВА Тимур Ткаченко уточнил, что 66-летний мужчина получил ожоги тела, а также закрытую травму живота. Его госпитализировали в местную больницу.

8-летняя девочка получила осколочное ранение нижней конечности.

Напомним, в Запорожье россияне целенаправленно ударили по территории пожарно-спасательного подразделения именно в тот момент, когда чрезвычайники собирались по вызову.

Новости партнеров

Новости партнеров