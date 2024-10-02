РФ ударила по Харькову КАБом: поврежден гаражный кооператив, автомобили и дома

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В результате попадания КАБа по Киевскому району Харькова поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома.

Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов в сообщении в социальных сетях.

К счастью, жертв нет.

Профильные службы продолжают обследовать место происшествия.

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Напомним, днем 26 сентября в Харькове прогремел взрыв. Российские войска атаковали город.

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