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РФ ударила по Харькову "Шахедами": что известно о последствиях (фото)
В разных районах Харькова произошла серия взрывов.
Армия РФ поздно вечером 2 мая атаковала беспилотниками Харьков. Известно о по меньшей мере 47 пострадавших мирных жителях, среди которых 11-летняя девочка.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Из-за попадания в городе произошло много пожаров. Загорелись многоэтажные и частные дома, автомобили, гражданское предприятие, магазин.
Заметим, по информации местных властей, во время воздушной тревоги в разных районах Харькова произошла серия взрывов. Под ударом оказались четыре района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский.
ФОТО
Как сообщалось, вечером 2 мая произошла массированная атака дронов на Харьков. Ушибы произошли в 12 локациях в четырех районах города. На местах некоторых прилетов возникли пожары.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку РФ на Харьков и заявил, что почти каждая ночь в Украине оборачивается ужасом. По словам главы государства, никаких военных целей в Харькове, где произошли атаки, не было.