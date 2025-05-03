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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по Харькову "Шахедами": что известно о последствиях (фото)

В разных районах Харькова произошла серия взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Последствия атаки в Харьков.

Последствия атаки в Харьков. / © Национальная полиция Украины

Армия РФ поздно вечером 2 мая атаковала беспилотниками Харьков. Известно о по меньшей мере 47 пострадавших мирных жителях, среди которых 11-летняя девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Из-за попадания в городе произошло много пожаров. Загорелись многоэтажные и частные дома, автомобили, гражданское предприятие, магазин.

Заметим, по информации местных властей, во время воздушной тревоги в разных районах Харькова произошла серия взрывов. Под ударом оказались четыре района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский.

ФОТО

/ © Харьковская ОВА

© Харьковская ОВА

/ © Харьковская ОВА

© Харьковская ОВА

/ © Харьковская ОВА

© Харьковская ОВА

/ © Харьковская ОВА

© Харьковская ОВА

Как сообщалось, вечером 2 мая произошла массированная атака дронов на Харьков. Ушибы произошли в 12 локациях в четырех районах города. На местах некоторых прилетов возникли пожары.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку РФ на Харьков и заявил, что почти каждая ночь в Украине оборачивается ужасом. По словам главы государства, никаких военных целей в Харькове, где произошли атаки, не было.

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