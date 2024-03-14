РФ ударила по инфраструктуре телерадиовещания в Сумской области: какие последствия

Ночью против 14 марта российская армия нанесла авиационные и ракетные удары по радиотехническим объектам в Сумской области. Повреждена инфраструктура телерадиовещания.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что временно выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце. Кроме того, часть области на время не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал. Также возможны перебои с мобильной связью.

"Враг ведет информационную борьбу, уничтожая украинскую речь. Сейчас анализируются последствия и уже формируются планы по восстановлению", — подчеркнул руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Как сообщалось, ночью 14 марта российские оккупанты ударили по Сумщине. Произошли "прилеты" в четырех городах области. Под удар попали – Сумы, Шостка, Тростянец и Белополье.

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