РФ ударила по инфраструктуре "Укрзализныци": что известно

Укрзализныця. / © Associated Press

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В ночь на 23 июля российские войска ударили беспилотниками по энергетической инфраструктуре "Укрзализныци". Повреждены объекты в Сумской и Полтавской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

"Этой ночью энергетическая инфраструктура Укрзализныци подверглась целенаправленной атаке вражеских ударных дронов. К счастью, в результате атаки никто не пострадал", - отмечают в компании.

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На данный момент энергоснабжение уже восстановлено на большинстве участков, на отдельных — продолжаются ремонтные работы. Движение поездов осуществляется по графику, добавили в "УЗ".

Напомним, этой ночью россияне ударили по Украине "Шахедами". ПВО уничтожила 27 дронов, а еще 18 были локационно потеряны. Этой ночью были атакованы Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Черкасчина.

Сообщалось, что Россия атаковала Сумы беспилотниками. Из-за атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, часть города осталась без света.

Дата публикации 08:43, 23.07.25 Количество просмотров 24 Дроны атаковали Россию: больше всего досталось Новочеркасску