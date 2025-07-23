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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по инфраструктуре "Укрзализныци": что известно

По информации "УЗ", обошлось без пострадавших, а поезда курсируют по расписанию.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Укрзализныця.

Укрзализныця. / © Associated Press

В ночь на 23 июля российские войска ударили беспилотниками по энергетической инфраструктуре "Укрзализныци". Повреждены объекты в Сумской и Полтавской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

"Этой ночью энергетическая инфраструктура Укрзализныци подверглась целенаправленной атаке вражеских ударных дронов. К счастью, в результате атаки никто не пострадал", - отмечают в компании.

На данный момент энергоснабжение уже восстановлено на большинстве участков, на отдельных — продолжаются ремонтные работы. Движение поездов осуществляется по графику, добавили в "УЗ".

Напомним, этой ночью россияне ударили по Украине "Шахедами". ПВО уничтожила 27 дронов, а еще 18 были локационно потеряны. Этой ночью были атакованы Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Черкасчина.

Сообщалось, что Россия атаковала Сумы беспилотниками. Из-за атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, часть города осталась без света.

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