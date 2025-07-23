- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1247
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по инфраструктуре "Укрзализныци": что известно
По информации "УЗ", обошлось без пострадавших, а поезда курсируют по расписанию.
В ночь на 23 июля российские войска ударили беспилотниками по энергетической инфраструктуре "Укрзализныци". Повреждены объекты в Сумской и Полтавской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".
"Этой ночью энергетическая инфраструктура Укрзализныци подверглась целенаправленной атаке вражеских ударных дронов. К счастью, в результате атаки никто не пострадал", - отмечают в компании.
На данный момент энергоснабжение уже восстановлено на большинстве участков, на отдельных — продолжаются ремонтные работы. Движение поездов осуществляется по графику, добавили в "УЗ".
Напомним, этой ночью россияне ударили по Украине "Шахедами". ПВО уничтожила 27 дронов, а еще 18 были локационно потеряны. Этой ночью были атакованы Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Черкасчина.
Сообщалось, что Россия атаковала Сумы беспилотниками. Из-за атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, часть города осталась без света.