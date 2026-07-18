РФ ударила по иностранному кораблю: ВМС эвакуировали 17 филиппинцев, есть погибший

Атака на порты Одесщины: экипажи ВМС эвакуировали 17 иностранных моряков с подбитого судна

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Сегодня утром, 18 июля, российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесщины. Есть погибшие и раненые среди гражданских.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Удар по судну из Антигуа и Барбуда

По его словам, в акватории Черного моря РФ атаковала иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда.

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В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате удара были повреждены объекты инфраструктуры: здания, резервуары и склады. Информация о пострадавших пока не поступала.

Повторный удар при ликвидации последствий

При ликвидации последствий одной из атак враг цинично и коварно нанес повторный удар. В результате была повреждена специальная спасательная техника. К счастью, личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал.

«Враг целенаправленно пытается уничтожить нашу инфраструктуру, экспортные возможности, жизнь мирных людей», — подытожил глава ОВА.

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Военные моряки спасли 17 человек

В ВМС ВСУ уточнили, что в результате атаки России было повреждено и потеряло ход сухогруз Venturo.

«Среди гражданских есть погибший. Несмотря на опасность, военный моряк вышел в море, чтобы оказать помощь», — отметили в ведомстве.

В результате спасательной операции 17 гражданских моряков, граждане Филиппин, были эвакуированы на берег.

«ВМС ВС Украины продолжают исполнять свой долг и спасать человеческие жизни. Сегодня эти люди живы именно благодаря их отваге, профессионализму и решительности», — подытожили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что российские войска неделю подряд массированно атакуют Одесщину управляемыми авиационными ракетами. В результате новых «прилетов» в жилищный сектор есть погибшие и раненые, среди них дети.

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