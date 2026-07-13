РФ ударила по иностранному судну в Одесской области: трое моряков погибли

РФ продолжает свой террор / © Associated Press

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Россия ударила по иностранному гражданскому судну в Одесской области, трое членов экипажа погибли, еще 5 ранены.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Россия нанесла удар по гражданскому торговому судну под флагом Того при разгрузке минеральных удобрений. В результате попадания в надстройку судна возник пожар. К сожалению, три члена экипажа погибли. Еще пятеро моряков получили ранения», — отметил он.

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Что говорят местные власти

Глава ОВА Олег Кипер в свою очередь сообщил, что в результате вражеских обстрелов Одесчины потерпела поражение портовая инфраструктура. Произошло возгорание пришвартованного коммерческого судна под флагом Республики Того, перевозившего минеральные удобрения.

На месте работают соответствующие службы. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ.

Атака по Одессе 13 июля — что известно

Россияне ударили по Одессе — попали по территории автопарка и санатория. Известно о четырех пострадавших.

На территории автопарка в результате обстрела вспыхнули шесть автобусов. Еще 11 автобусов и шесть автомобилей повреждены.

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С вечера 12 июля до утра следующего дня российские войска атаковали Украину тремя ракетами Х-59/69 и 134 дронами. ПВО сбило все ракеты и 123 БпЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Однако шесть дронов попали в пяти местах, в четырех — упали обломки.

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