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- Украина
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РФ ударила по исправительной колонии на Запорожье: много погибших и пострадавших
Из-за "прилета" здание пенитенциарного заведения было разрушено.
Ночью на вторник, 29 июля, российские военные атаковали одно из пенитенциарных заведений в Запорожской области - исправительную колонию. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
"Ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных заведений области", - проинформировал чиновник.
По его словам, в результате российского удара разрушены помещения учреждения. Кроме того, повреждены частные дома, расположенные рядом с учреждением.
Впоследствии руководитель ОВА уточнил, что из-за этой атаки погибли по меньшей мере 16 человек, а 35 получили ранения. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
"Ночью враг восемь раз обстрелял Запорожский район, предварительно, ФАБами. Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения", - добавил он.
Как сообщалось, на Днепропетровщине ночью раздались взрывы. Сообщается, что враг нанес удары баллистическими ракетами из оккупированного Крыма и Таганрога.