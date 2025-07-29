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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по исправительной колонии на Запорожье: много погибших и пострадавших

Из-за "прилета" здание пенитенциарного заведения было разрушено.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Спасатель.

Спасатель. / © Associated Press

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Ночью на вторник, 29 июля, российские военные атаковали одно из пенитенциарных заведений в Запорожской области - исправительную колонию. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

"Ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных заведений области", - проинформировал чиновник.

По его словам, в результате российского удара разрушены помещения учреждения. Кроме того, повреждены частные дома, расположенные рядом с учреждением.

Впоследствии руководитель ОВА уточнил, что из-за этой атаки погибли по меньшей мере 16 человек, а 35 получили ранения. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

"Ночью враг восемь раз обстрелял Запорожский район, предварительно, ФАБами. Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения", - добавил он.

Как сообщалось, на Днепропетровщине ночью раздались взрывы. Сообщается, что враг нанес удары баллистическими ракетами из оккупированного Крыма и Таганрога.

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