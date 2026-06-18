РФ ударила по Киевщине баллистикой и дронами: последствия могли быть катастрофическими

Дым после взрыва. / © Associated Press

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В ночь на четверг, 18 июня, российская армия ударила ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киевской области. Прошло без пострадавших, но на территории области есть повреждения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По словам чиновника, последствия атаки зафиксированы в двух районах области — в Вышгородском и Бориспольском. В то же время было уничтожено около 30 русских дронов.

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В Вышгородском районе из-за атаки повреждено ангарное помещение. В Бориспольском разрушении подверглись учебное заведение, частный дом и территория предприятия.

«Этой ночью на подступах к Киевщине они уничтожили три десятка вражеских дронов. За каждой такой цифрой — спасенные жизни, сохранившиеся дома и покой наших людей. Если бы не профессиональная и самоотверженная работа наших защитников, последствия могли бы быть гораздо более тяжелыми», — подчеркнул он.

Как сообщалось, Россия ночью атаковала Украину. После полуночи воздушная тревога охватила большинство территории Украины. Кроме дронов, была зафиксирована угроза ракетного удара с северного направления.

Российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице произошли сильные взрывы. Громко было также в Полтаве.

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