ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
733
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по Кировоградщине - первые подробности

Во время утренней атаки обошлось без жертв, однако есть разрушение и пострадавший.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ атаковала Украину

РФ атаковала Украину / © Getty Images

Сегодня, 26 февраля, россияне атаковали Кировоградскую область. В Новоархангельской громаде травмирован человек.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

«В результате вражеской дроновой атаки в Новоархангельской громаде травмирован человек. Вся необходимая медицинская помощь оперативно предоставлена в медицинском учреждении. Также повреждены крыши пяти частных жилых домов», — говорится в его сообщении.

Напомним, российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Киев, область и ряд других регионов Украины с применением и крылатых ракет, а также дронов. Вооруженные силы Польши подняли в небо истребители на фоне массированной российской атаки ракетами и дронами на Украину 26 февраля.

Дата публикации
Количество просмотров
733
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie