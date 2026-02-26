РФ ударила по Кировоградщине - первые подробности

РФ атаковала Украину / © Getty Images

Сегодня, 26 февраля, россияне атаковали Кировоградскую область. В Новоархангельской громаде травмирован человек.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

«В результате вражеской дроновой атаки в Новоархангельской громаде травмирован человек. Вся необходимая медицинская помощь оперативно предоставлена в медицинском учреждении. Также повреждены крыши пяти частных жилых домов», — говорится в его сообщении.

Напомним, российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Киев, область и ряд других регионов Украины с применением и крылатых ракет, а также дронов. Вооруженные силы Польши подняли в небо истребители на фоне массированной российской атаки ракетами и дронами на Украину 26 февраля.