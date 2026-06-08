РФ ударила по Конотопу: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие, частичный блэкаут

РФ ударила по Конотопу / © Associated Press

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Сегодня, 8 июня, оккупанты ударили «Шахедами» по городу Конотоп Сумской области.

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

В результате атаки часть города осталась без электроснабжения. Ударом повредило частный дом и многоэтажку. По меньшей мере, три человека пострадали.

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По его словам, пострадавших доставили в реанимацию. На месте атаки идет спасательная операция — под завалами могут быть люди.

«В это утро враг несколькими БпЛА атаковал город. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура — жилищный сектор. Есть пострадавшие. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция. Информация о последствиях атаки уточняется», — отметил в свою очередь глава ОВА Олег Григоров.

Ранее сообщалось, что российские захватчики массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. По меньшей мере, шесть попаданий вражеских БпЛА зафиксировано в Холодногорском районе города.

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