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РФ ударила по Конотопу: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие, частичный блэкаут
Оккупанты с утра атаковали «Шахедами» Конотоп. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура — жилищный сектор.
Сегодня, 8 июня, оккупанты ударили «Шахедами» по городу Конотоп Сумской области.
Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
В результате атаки часть города осталась без электроснабжения. Ударом повредило частный дом и многоэтажку. По меньшей мере, три человека пострадали.
По его словам, пострадавших доставили в реанимацию. На месте атаки идет спасательная операция — под завалами могут быть люди.
«В это утро враг несколькими БпЛА атаковал город. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура — жилищный сектор. Есть пострадавшие. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция. Информация о последствиях атаки уточняется», — отметил в свою очередь глава ОВА Олег Григоров.
Ранее сообщалось, что российские захватчики массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. По меньшей мере, шесть попаданий вражеских БпЛА зафиксировано в Холодногорском районе города.