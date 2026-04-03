- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 14k
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ ударила по Коростеню на Житомирщине: первые детали (видео)
РФ атаковала город Коростень на севере Житомирской области.
Сегодня, 3 апреля, во время массированной атаки РФ взрывы, среди прочего, прогремели в Коростене Житомирской области.
Об этом сообщают местные паблики.
Отмечается, что город находился под атакой «Шахедов». В Сети публикуют кадры, на которых виден большой столб дыма, вероятно, после «прилета».
Кроме того, местные паблики предупреждают, что пять групп крылатых ракет летели на Житомирщину, вероятно, в дальнейшем в направлении на Коростень.
Заместитель Коростенского городского головы Наталья Чижевская в комментарии «Суспильному» сообщила, что около 10:00 утра в Коростене прогремели четыре взрыва. На месте взрыва поднялся столб дыма. Повторные взрывы прогремели в Коростене около 11:30.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Facebook сообщил, что российская армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по жилой застройке и гражданской инфраструктуре Житомирщины.
Пока известно об одном погибшем человеке, четырех пострадавших спасателям удалось деблокировать из-под завалов.
По предварительной информации повреждено по меньшей мере 15 жилых домов.
«Поисково-спасательные работы, тушение пожаров и ликвидация последствий продолжаются», — сказал Бунечко. В то же время он не уточнил, идет ли речь именно о Коростене.
Заметим, что Коростень — один из самых больших городов Житомирщины, важный логистический и железнодорожный узел севера Украины.
Атака РФ на Украину 3 апреля: последние новости
Напомним, что 3 апреля Украине пережила очередную массированную атаку РФ.
В частности, в Обухове Киевской области во время объявленной воздушной тревоги произошло попадание в жилой многоэтажный дом.
В Сумах вражеский беспилотник попал в ТРЦ, в результате чего есть пострадавшие.