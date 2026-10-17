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РФ ударила по критической инфраструктуре большого города: что известно о "прилете" — первые детали
Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре. По предварительной информации, погибших и раненых нет.
Вечером субботы, 17 октября, в Днепре выясняются последствия российского удара по объекту критической инфраструктуры. Пока официальной информации о характере повреждений и возможном влиянии атаки на работу объекта нет.
Об атаке сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Что известно об ударе по Днепру
«Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре», — отметил глава администрации.
По предварительной информации, в результате удара никто не погиб и не пострадал. Других подробностей относительно объекта и возможных повреждений Ганжа пока не сообщил.
Россия усиливает атаки на украинские города и энергетику
Напомним, в ночь на 17 октября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23», крылатыми ракетами и беспилотниками разных типов. По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 293 воздушных целей, в то же время попадание было зафиксировано на 22 локациях. Во время массированной комбинированной атаки взрывы раздавались в разных регионах страны.
Российские удары затронули и энергетическую инфраструктуру. О последствиях массированного удара по энергетическим объектам сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, накануне войска РФ атаковали более 15 важных объектов генерации и передачи электроэнергии. Сложнейшая ситуация со светом возникла в ряде городов на западе Украины, а также на Киевщине и Днепропетровщине.
Одним из городов, оставшихся без электроснабжения после российской атаки 17 октября, стала Винница. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры возникли также перебои с водой, а критические объекты перевели на резервное питание. Из-за проблем с водоснабжением горожане начали набирать воду из колодцев. В городе продолжаются работы по восстановлению систем жизнеобеспечения, однако перебои со светом и водой пока сохраняются.