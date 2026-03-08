- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 406
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по Кривому Рогу: куда попала и какие последствия
В Кривом Роге под удар попал объект логистики, на месте попадания вспыхнул пожар.
В ночь на 8 марта российские беспилотники атаковали Днепропетровскую область, в том числе город Кривой Рог.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
В частности, в Кривом Роге в результате атаки возник пожар. Была повреждена транспортная инфраструктура. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что в городе все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.
На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская громады.
Напомним, что ночью 6 марта Россия также избивала беспилотниками «Шахед» по Кривому Рогу Днепропетровской области. В городе повреждена инфраструктура и жилые дома.