Украина
406
1 мин

РФ ударила по Кривому Рогу: куда попала и какие последствия

В Кривом Роге под удар попал объект логистики, на месте попадания вспыхнул пожар.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Работа мобильных групп ПВО. Коллаж иллюстративный

Работа мобильных групп ПВО. Коллаж иллюстративный / © tsn.ua

В ночь на 8 марта российские беспилотники атаковали Днепропетровскую область, в том числе город Кривой Рог.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В частности, в Кривом Роге в результате атаки возник пожар. Была повреждена транспортная инфраструктура. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что в городе все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская громады.

/ © Днепропетровская областная государственная администрация

© Днепропетровская областная государственная администрация

Напомним, что ночью 6 марта Россия также избивала беспилотниками «Шахед» по Кривому Рогу Днепропетровской области. В городе повреждена инфраструктура и жилые дома.

406
