РФ ударила по Кривому Рогу: куда попала и какие последствия

В ночь на 8 марта российские беспилотники атаковали Днепропетровскую область, в том числе город Кривой Рог.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В частности, в Кривом Роге в результате атаки возник пожар. Была повреждена транспортная инфраструктура. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что в городе все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская громады.

Напомним, что ночью 6 марта Россия также избивала беспилотниками «Шахед» по Кривому Рогу Днепропетровской области. В городе повреждена инфраструктура и жилые дома.