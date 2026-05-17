РФ ударила по Кривому Рогу — повреждена инфраструктура, вспыхнули пожары
Оккупанты атаковали город «Шахедами» сразу на двух локациях.
Сегодня, 17 мая, россияне «Шахедами» атаковали Кривой Рог.
О последствиях сообщил Александр Вилкул, руководитель Рады обороны города.
«Враг „Шахедами“ атаковал инфраструктуру города на двух локациях. Пожар уже потушен. Самое главное — без пострадавших», — отметил он.
Атаки по Украине 17 мая — последние новости
По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 17 мая россияне запустили по Украине 287 ударных беспилотников разных типов. ПВО сбила 279 из них. Восемь дронов попали в семи местах, еще в семи — упали обломки.
Утром россияне нанесли удар боевым дроном по Шевченковскому району Харькова.
Ночью россияне атаковали ударными дронами Днепр. По последним данным, есть пострадавшие.
«Три пострадавших из-за ночной атаки россиян на Днепр. К врачам обратились двое мужчин — 50 и 60 лет. Им оказали необходимую помощь. Оба будут лечиться амбулаторно», — отметил глава ОВА.
В Сумах дрон влетел в ТЦ. Обошлось без жертв и пострадавших.