РФ ударила по Кривому Рогу — повреждена инфраструктура, вспыхнули пожары

Атака дронов в Кривом Роге / © Getty Images

Реклама

Сегодня, 17 мая, россияне «Шахедами» атаковали Кривой Рог.

О последствиях сообщил Александр Вилкул, руководитель Рады обороны города.

«Враг „Шахедами“ атаковал инфраструктуру города на двух локациях. Пожар уже потушен. Самое главное — без пострадавших», — отметил он.

Реклама

Атаки по Украине 17 мая — последние новости

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 17 мая россияне запустили по Украине 287 ударных беспилотников разных типов. ПВО сбила 279 из них. Восемь дронов попали в семи местах, еще в семи — упали обломки.

Утром россияне нанесли удар боевым дроном по Шевченковскому району Харькова.

Ночью россияне атаковали ударными дронами Днепр. По последним данным, есть пострадавшие.

«Три пострадавших из-за ночной атаки россиян на Днепр. К врачам обратились двое мужчин — 50 и 60 лет. Им оказали необходимую помощь. Оба будут лечиться амбулаторно», — отметил глава ОВА.

Реклама

В Сумах дрон влетел в ТЦ. Обошлось без жертв и пострадавших.

Новости партнеров