РФ ударила по Львовской области "Кинжалами": произошло попадание ракет

В небе над регионом ПВО сбило три крылатых ракеты.

Ночью 27 апреля армия РФ массированно атаковала Львовскую область крылатыми ракетами разного класса и аэробалистическими ракетами "Кинжал". Произошли попадания.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них начались пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание. Есть разрушение", — подчеркнул руководитель ОВА.

По словам Козицкого, системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии пока речь не идет. Пока жертв, пострадавших и разрушений жилищной инфраструктуры на Львовщине нет, добавил он.

Козицкий отметил, что оккупационные войска атаковали Львовщину во время воздушной тревоги, которая длилась с 03:58 до 06:02. Защитники ПВК "Запад" сбили три крылатых ракеты.

Как сообщили в ДТЭК, этой ночью РФ массированно атаковала четыре теплоэлектростанции. В результате обстрелов серьезно повреждено оборудование. По предварительной информации, есть потерпевшие.

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