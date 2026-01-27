- Дата публикации
- Украина
РФ ударила по Львовской области: власти сообщили о последствиях
Тревога в одном из районов Львовщины длилась полчаса.
Утром 27 января армия РФ атаковала объект инфраструктуры во Львовской области. Пока информации о пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«Враг атаковал объект инфраструктуры во Львовской области. На месте работают все профильные службы. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших», — проинформировал чиновник.
Заметим, пол часа (07:18-07:48) продолжалась воздушная тревога в Золочевском районе Львовской области. Воздушные силы предупреждали о беспилотнике в направлении Бродов. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщал, что после взрыва поднялся дым возле города.
Как сообщалось, в эту ночь Одесса была под массированной атакой армии РФ. В городе дроны повредили жилые дома. Зафиксировано более десяти мест попаданий. Под завалами могут находиться не менее трех человек.