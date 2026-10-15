РФ ударила по магазину посреди белого дня — первые подробности и видео

Здание получило значительные повреждения

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В Одесской области российские военные нанесли дроновый удар по супермаркету, есть раненые.

В Телеграмм-каналах появилась информация о том, что враг нанес удар по населенному пункту Маяки — дроны попали в супермаркет «Таврия».

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку.

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«Ужасный российский удар реактивным „Шахедом“ по обычному магазину в Одесской области. Россия продолжает свой кровавый террор. Магазин частично разрушен, повреждены автомобили. Три человека ранены. На месте работают все необходимые службы, оказывают помощь пострадавшим», — отметил он.

Атака по Украине — последние новости

Войска России ночью в четверг, 15 октября (с 18:00 14 октября), нанесли удар по Украине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 580 ударными БпЛА Shahed, «Гербера» и имитаторами «Пародия», сообщают Воздушные силы ВСУ.

Утром, 15 октября, российские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека.

Россияне атаковали Тернопольщину ударными беспилотниками. Под удар попало одно из предприятий Чертковщины.

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Кировоградская область более 10 часов находилась под массированной атакой вражеских БпЛА. Есть погибшие.

Дата публикации 13:42, 15.10.26 Количество просмотров 38 Россияне попали дронами по супермаркету в Одесской области - видео

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