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- Украина
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РФ ударила по маршрутке с людьми: есть погибший и раненые — первые детали
По данным властей, в результате вражеского удара погиб один человек.
В среду, 25 ноября, армия России атаковала беспилотником маршрутный автобус на трассе вблизи села Федоровка, что в Чугуевском районе Харьковской области.
Об этом сообщил руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
«Враг попал дроном по маршрутному автобусу на трассе возле с. Федоровка», — говорится в сообщении.
По словам чиновника, в результате удара погиб по меньшей мере один человек. Кроме того, семь пассажиров получили ранения.
Напомним, несколько дней назад РФ атаковала Харьков, попав по Индустриальному и Шевченковскому районам. Вражеский дрон ударил по многоэтажному дому. Беспилотник попал во второй этаж жилого здания.