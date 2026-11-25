Взрывы. / © Getty Images

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В среду, 25 ноября, армия России атаковала беспилотником маршрутный автобус на трассе вблизи села Федоровка, что в Чугуевском районе Харьковской области.

Об этом сообщил руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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«Враг попал дроном по маршрутному автобусу на трассе возле с. Федоровка», — говорится в сообщении.

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По словам чиновника, в результате удара погиб по меньшей мере один человек. Кроме того, семь пассажиров получили ранения.

Напомним, несколько дней назад РФ атаковала Харьков, попав по Индустриальному и Шевченковскому районам. Вражеский дрон ударил по многоэтажному дому. Беспилотник попал во второй этаж жилого здания.

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