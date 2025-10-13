ТСН в социальных сетях

РФ ударила по медучреждению в Харькове: есть раненые, город частично без света

Россия атаковала КАБами Харьков — пока известно о четырех пострадавших.

Удар по Харькову КАБами вечером, 13 октября

Вечером, 13 октября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову.

Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам мэра, под ударом оказался Слободской район. В результате ударов также зафиксирован большой пожар в Салтовском районе Харькова.

Терехов сообщает о прилете по территории медицинского учреждения. Предварительно, разрушено одно из хозяйственных построек.

На данный момент известно о четырех пострадавших.

Чуть позже городской голова уточнил, что в результате ударов по городу частично обесточены три района Харькова.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что в Харькове РФ ударила по медучреждению и по энергетике.

В местных пабликах в это время делятся видеозаписями последствий атаки.

“Мы такого еще не видели. В Харькове был прилет, неизвестное синее сияние — и сразу исчез свет», — рассказали местные в комментарии паблику Times of Ukraine.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов предположил, что грядущая зима будет самой тяжелой для города.

