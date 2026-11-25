Атака РФ на Запорожье 25 ноября. / © Запорожская ОВА

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Утром 25 ноября российская армия атаковала Запорожье. Под ударом оказались жилые дома в Шевченковском районе.

Что известно об утреннем обстреле областного центра — читайте на сайте ТСН.ua.

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В Запорожском районе с 06:40 до 08:37 была объявлена воздушная тревога красного уровня. В 08:17 военные предупреждали о скоростной цели в направлении Запорожья. В городе прогремели сильнейшие взрывы.

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Атака на Запорожье — какие последствия

Глава областной военной администрации Михаил Семикин сообщил, что утром россияне атаковали Шевченковский район города.

«Повреждены многоэтажки и автомобили», — сообщил чиновник.

По его словам, количество раненых выросло до трех. Секретарь городского совета Регина Харченко добавила, что среди раненых двое работников «Городских теплосетей», приехавших настраивать отопление жителям многоэтажки в Запорожье.

Фото последствий удара по Запорожью

Атака РФ на Запорожье 25 ноября. / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожье 25 ноября. / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожье 25 ноября. / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожье 25 ноября. / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожье 25 ноября. / © Запорожская ОВА

Удары РФ по Запорожью — последние новости

В ночь на 24 ноября россияне также наносили удары по Запорожью. В городе был разрушен частный жилой дом, а также частично повреждена пятиэтажка. По данным властей, два человека погибли, а почти полсотни получили ранения, в том числе дети.

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Днем 23 ноября войска агрессора атаковали Вознесеновский район Запорожья. В результате удара было повреждено здание частной клиники. Из-за обстрела погибли три человека.

Утром того же дня враг ударил FPV-дроном по Космическому району Запорожья. Ранения получила женщина.

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