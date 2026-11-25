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РФ ударила по многоэтажкам в одном из областных центров: первые детали (обновлено)
Россияне атаковали один из районов областного центра — повреждены обычные жилые дома.
Утром 25 ноября российская армия атаковала Запорожье. Под ударом оказались жилые дома в Шевченковском районе.
Что известно об утреннем обстреле областного центра — читайте на сайте ТСН.ua.
В Запорожском районе с 06:40 до 08:37 была объявлена воздушная тревога красного уровня. В 08:17 военные предупреждали о скоростной цели в направлении Запорожья. В городе прогремели сильнейшие взрывы.
Атака на Запорожье — какие последствия
Глава областной военной администрации Михаил Семикин сообщил, что утром россияне атаковали Шевченковский район города.
«Повреждены многоэтажки и автомобили», — сообщил чиновник.
По его словам, количество раненых выросло до трех. Секретарь городского совета Регина Харченко добавила, что среди раненых двое работников «Городских теплосетей», приехавших настраивать отопление жителям многоэтажки в Запорожье.
Фото последствий удара по Запорожью
Удары РФ по Запорожью — последние новости
В ночь на 24 ноября россияне также наносили удары по Запорожью. В городе был разрушен частный жилой дом, а также частично повреждена пятиэтажка. По данным властей, два человека погибли, а почти полсотни получили ранения, в том числе дети.
Днем 23 ноября войска агрессора атаковали Вознесеновский район Запорожья. В результате удара было повреждено здание частной клиники. Из-за обстрела погибли три человека.
Утром того же дня враг ударил FPV-дроном по Космическому району Запорожья. Ранения получила женщина.