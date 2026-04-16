РФ ударила по многоэтажке: дом в руинах, люди погибли в собственных квартирах (фото)

Ракетный удар по многоэтажке в Одессе.

Утром 16 апреля российские оккупанты ударили по многоэтажке в Одессе. Есть погибшие и травмированные жители жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, по состоянию на 09:00 погибли восемь человек, а 16 пострадали.

В результате попадания в многоэтажку возник пожар. Произошли значительные разрушения, часть квартир уничтожена до основания.

«Спасатели работали в сверхсложных условиях, ликвидируя возгорание и разбирая изуродованные конструкции», — подчеркнули в ГСЧС.

Последствия атаки на дом в Одессе

РФ устроила по жилому дому в Одессе — восемь погибших. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, всю ночь РФ била по Одессе ракетами и дронами. Враг атаковал областной центр в несколько волн. В городе повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. Произошли пожары и значительные разрушения.