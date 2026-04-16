РФ ударила по многоэтажке: дом в руинах, люди погибли в собственных квартирах (фото)
Россияне нанесли удар прямо по многоэтажке в Одессе — возникли серьезные разрушения.
Утром 16 апреля российские оккупанты ударили по многоэтажке в Одессе. Есть погибшие и травмированные жители жилого дома.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
По данным спасателей, по состоянию на 09:00 погибли восемь человек, а 16 пострадали.
В результате попадания в многоэтажку возник пожар. Произошли значительные разрушения, часть квартир уничтожена до основания.
«Спасатели работали в сверхсложных условиях, ликвидируя возгорание и разбирая изуродованные конструкции», — подчеркнули в ГСЧС.
Последствия атаки на дом в Одессе
Напомним, всю ночь РФ била по Одессе ракетами и дронами. Враг атаковал областной центр в несколько волн. В городе повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. Произошли пожары и значительные разрушения.