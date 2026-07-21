- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2422
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ ударила по многоэтажке и ТЦ: областной центр охватили масштабные пожары, есть пострадавшие (фото)
Российская армия нанесла очередной удар беспилотникам по гражданским объектам по Сумам.
С вечера 20 июля армия России нанесла серии ударов по Сумам. Под вражеским огнем оказались спасатели и жилые кварталы. Есть раненые.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Сначала реактивный БпЛА попал в 9-этажный жилой дом. На первом этаже возникло возгорание.
Спасатели эвакуировали жителей многоэтажки. В результате удара травмированы шесть человек, в том числе четверо детей.
Удар по «Эпицентру» и спасателям
Кроме того, оккупанты осуществили серию ударов по объектам гражданской инфраструктуры. В частности, из-за атаки масштабный пожар возник в торговом центре.
«Только что спасатели начинали тушение, враг наносил повторные удары. Во время одной из атак уничтожен служебный автомобиль, предназначенный для перевозки личного состава. Еще одно транспортное средство ГСЧС повреждено», — говорится в сообщении.
В Сумском горсовете ночью сообщили, что зафиксировано попадание в торговый центр в Заречном районе города, а здание потерпело значительные разрушения.
Волонтер «Добробата» Алексей Клюев в эфире «КИЕВ24» сообщил, что в Сумах после удара беспилотников почти полностью уничтожен торговый центр «Эпицентр». На месте попадания с ночи тушат пожар.
Атака на Сумы.
Напомним, поздно вечером 21 июля армия РФ устроила по Сумам. Глава ОВА Олег Григоров заявил о масштабном пожаре на территории торгового центра после «прилета». Название ТЦ он не указал, но тогда соцсети сообщили о повреждении «Эпицентра».