РФ ударила по многоэтажке и ТЦ: областной центр охватили масштабные пожары, есть пострадавшие (фото)

Российская армия нанесла очередной удар по Сумам.

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С вечера 20 июля армия России нанесла серии ударов по Сумам. Под вражеским огнем оказались спасатели и жилые кварталы. Есть раненые.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сначала реактивный БпЛА попал в 9-этажный жилой дом. На первом этаже возникло возгорание.

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Спасатели эвакуировали жителей многоэтажки. В результате удара травмированы шесть человек, в том числе четверо детей.

Удар по «Эпицентру» и спасателям

Кроме того, оккупанты осуществили серию ударов по объектам гражданской инфраструктуры. В частности, из-за атаки масштабный пожар возник в торговом центре.

«Только что спасатели начинали тушение, враг наносил повторные удары. Во время одной из атак уничтожен служебный автомобиль, предназначенный для перевозки личного состава. Еще одно транспортное средство ГСЧС повреждено», — говорится в сообщении.

В Сумском горсовете ночью сообщили, что зафиксировано попадание в торговый центр в Заречном районе города, а здание потерпело значительные разрушения.

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Волонтер «Добробата» Алексей Клюев в эфире «КИЕВ24» сообщил, что в Сумах после удара беспилотников почти полностью уничтожен торговый центр «Эпицентр». На месте попадания с ночи тушат пожар.

Атака на Сумы.

Российская армия нанесла очередной удар по Сумам.

Российская армия нанесла очередной удар по Сумам.

Российская армия нанесла очередной удар по Сумам.

Российская армия нанесла очередной удар по Сумам.

Российская армия нанесла очередной удар по Сумам.

Напомним, поздно вечером 21 июля армия РФ устроила по Сумам. Глава ОВА Олег Григоров заявил о масштабном пожаре на территории торгового центра после «прилета». Название ТЦ он не указал, но тогда соцсети сообщили о повреждении «Эпицентра».

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