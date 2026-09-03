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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по многоэтажке крупного областного центра: много пострадавших — все подробности (фото)

Количество пострадавших возросло из-за удара по областному центру, среди них есть дети.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака в Одессу.

Атака в Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Ночью против 3 сентября российские войска снова атаковали Одессу. Оккупанты ударили по жилой многоэтажке. Число пострадавших возросло до 17 человек.

Что известно об атаке на областной центр читайте в материале ТСН.ua.

В Одесском районе после полуночи несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя продолжалась с 05:17 до 05:32. Военные предупреждали о реактивных БПЛА.

Последствия атаки в Одессу

Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки разрушений подвергся 21-этажному жилому дому. Повреждены квартиры от 10 до 17 этажей, а также припаркованные рядом автомобили.

«В результате ночной вражеской атаки пострадали 17 человек, среди них трое детей. Всем оказывается необходимая помощь», — подчеркнул чиновник.

Фото последствий

Ночная атака РФ по жилым домам. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ночная атака РФ по жилым домам. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ночная атака РФ по жилым домам. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ночная атака РФ по жилым домам. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ночная атака РФ по жилым домам. / © Facebook / Сергей Лысак

Ночная атака РФ по жилым домам. / © Facebook / Сергей Лысак

Напомним, минувшей ночью, 2 сентября, армия России также массированно атаковала Одессу ракетами и бандеролями. В нескольких районах города разрушения испытала инфраструктура. В частности, поврежден 24-этажный жилой дом, на нескольких этажах которого разрушены квартиры.



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