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РФ ударила по многоэтажке крупного областного центра: много пострадавших — все подробности (фото)
Количество пострадавших возросло из-за удара по областному центру, среди них есть дети.
Ночью против 3 сентября российские войска снова атаковали Одессу. Оккупанты ударили по жилой многоэтажке. Число пострадавших возросло до 17 человек.
Что известно об атаке на областной центр читайте в материале ТСН.ua.
В Одесском районе после полуночи несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя продолжалась с 05:17 до 05:32. Военные предупреждали о реактивных БПЛА.
Последствия атаки в Одессу
Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки разрушений подвергся 21-этажному жилому дому. Повреждены квартиры от 10 до 17 этажей, а также припаркованные рядом автомобили.
«В результате ночной вражеской атаки пострадали 17 человек, среди них трое детей. Всем оказывается необходимая помощь», — подчеркнул чиновник.
Фото последствий
Напомним, минувшей ночью, 2 сентября, армия России также массированно атаковала Одессу ракетами и бандеролями. В нескольких районах города разрушения испытала инфраструктура. В частности, поврежден 24-этажный жилой дом, на нескольких этажах которого разрушены квартиры.