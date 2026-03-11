РФ ударила по многоэтажке крупного областного центра: первые детали (фото, видео)

Последствия атаки России по Запорожью

Россия 11 марта атаковала Запорожье. В результате вражеского обстрела повреждены многоквартирный и частные дома. По меньшей мере пять ударов управляемыми авиабомбами нанес враг по городу.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Последствия атаки РФ

«Уже известно о трех пострадавших: таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье», — говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ.

По его словам, на месте работают экстренные службы.

Последствия атаки РФ.

Также взрывной волной повреждены дома рядом с местом удара.

Оккупанты атаковали Запорожье: какие последствия

Напомним, что 11 марта в Херсоне российские войска нанесли целенаправленный удар дроном по маршрутке с людьми. В результате атаки транспортное средство было полностью уничтожено, пострадали 10 человек, среди которых 17-летний подросток.

В полдень беспилотник попал в автобус в Днепровском районе города. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что удар был умышленным и захватчики видели, кого берут под прицел.

Пострадавшие были доставлены в больницу: женщины 37, 45, 49, 57, 58 и 64 лет, мужчины 41, 48 и 60 лет. По меньшей мере, одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Подростку медики оказали помощь на месте.