Украина
882
2 мин

РФ ударила по многоэтажке в Черкассах: среди раненых — дети (фото)

В Черкассах российский дрон попал в девятиэтажку. Три человека в больнице.

Руслана Сивак
Атака РФ на Черкассы 24 мая

Атака РФ на Черкассы 24 мая / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В ночь на 24 мая российские войска атаковали Черкасскую область ракетами и ударными беспилотниками. В Черкассах вражеский дрон попал в жилую многоэтажку, в результате чего травмы получили 11 человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Атака РФ на Черкассы 24 мая — что известно

Сообщается, что во время воздушной тревоги около двух часов ночи в Черкассах раздались три взрыва, после чего в одном из районов города вспыхнул пожар в многоэтажке.

В 2:39 руководитель ОВА Игорь Табурец объявил о повышенной опасности применения БПЛА для Черкасского района и предупредил, что беспилотники и крылатые ракеты держат курс на областной центр. Уже после 2:40 в городе произошли еще несколько взрывов. Впоследствии, в 3:20, Воздушные силы ВСУ проинформировали о движении ракет в направлении Черкасской области.

«Потерпел атаку РФ наш областной центр. Здесь вражеский дрон попал в жилую многоэтажку. В результате возник пожар в квартирах с 5 по 9 этажа. Ее уже ликвидировали. Есть 11 травмированных, двое — это дети. Большинству помощь предоставлена на месте. Трое пострадавших бригадами Экстренки доставлены в больницу», — отметил Игорь Табурец.

По его словам, кроме ударов по областному центру, зафиксировано попадание в Золотоношском районе. Там российская крылатая ракета повредила функционировавшую ферму. По словам главы ОВА, в результате этого инцидента никто не пострадал.

В общей сложности во время ночной воздушной атаки силы и средства противовоздушной обороны, а также мобильные огневые группы в пределах Черкасской области обезвредили 30 вражеских целей: восемь российских ракет и 22 ударных беспилотника.

Массированная атака РФ 24 мая — последние новости

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, войска РФ массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА.

После массированной атаки РФ в Киеве повреждено более 40 локаций, один человек погиб, еще по меньшей мере 20 получили ранения.

Ранее засыпало вход в укрытие: в Киеве после атаки РФ люди оказались заблокированными в школе В Шевченковском районе Киева после российской атаки вход в укрытие одной из школ, где находились люди, предварительно засыпало обломками.

Кроме этого, в результате обстрела России по Киеву повреждения получил головной офис «Укрпочты».

