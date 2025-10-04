РФ ударила по нескольким объектам электроснабжения: тысячи людей остались без света

Отключение света. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на 4 октября российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками Черниговскую область. Повреждены несколько важных объектов электроснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Черниговоблэнерго".

"Сегодня ночью россияне совершили настоящий акт геноцида населения Черниговщины. Во время очередной дроновой атаки было повреждено сразу несколько важных объектов электроснабжения", - отметили в компании.

Отмечается, что аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. Энергетики уже приступили к их ликвидации последствий российских обстрелов.

Заметим, что вместе с тем на Черниговщине продолжают действовать графики почасового отключения электроснабжения по принципу три через три: три часа свет есть и три - нет).

Напомним, также Россия оставила одно без света Нежин на Черниговщине. В городе введены графики отключения света, а водоснабжение будет подаваться по графикам: с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 21:00. Кроме того, с 6 октября в местных школах была введена дистанционная учеба.

Отметим, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что агрессорка Россия сознательно "выбивает" энергетику вдоль границы. В зоне максимального риска расположена полоса, которая имеет примерно 100 км в ширину вдоль границ и вдоль линии боевого столкновения.

