На месте удара

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В Нежине Черниговской области завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по предприятию.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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По его данным, количество погибших возросло до семи человек, еще семь человек пострадали.

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На месте атаки

«Поисковую операцию завершили после полуночи. Спасатели разбирали завалы весь день, но работы приходилось приостанавливать из-за угрозы повторных ударов», — отметил он.

На месте атаки

В то же время сегодня в ГСЧС сообщили, что из-под завалов удалось спасти человека.

Напомним, в пятницу, 27 ноября, россияне атаковали одно из предприятий в Нежине Черниговской области. В полиции Черниговской области сообщили, что в результате российского удара по предприятию в Нежине погибли три человека, еще семь ранены. Впоследствии количество погибших выросло.

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