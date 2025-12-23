ТСН в социальных сетях

6703
1 мин

РФ ударила по объектам энергетики: что известно

В регионах используются аварийные отключения света.

Елена Капник
Энергетическая инфраструктура.

Энергетическая инфраструктура. / © Associated Press

Утром 23 декабря армия Российской Федерации снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«Россия снова атакует энергетическую инфраструктуру. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Как сообщалось, в Украине после атаки РФ применяются аварийные отключения света. В ряде регионов бездействуют актуальные графики. В частности, в Киеве и области, Буковине, Черниговщине и Полтавщине.

