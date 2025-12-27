РФ ударила по объектам энергетики: что известно

Атака на энергетику. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

С ночи 27 армия Российской Федерации осуществляет массированные удары по энергосистеме Украины. Произошли отключение света в нескольких регионах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

«С ночи продолжается массированный российский удар по энергосистеме Украины. Россия в своей геноцидной войне снова пытается погрузить нас во тьму и холод», — заявили в министерстве.

В результате российских ударов возникли обесточенные потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

В НЭК «Укрэнерго» добавили, что под ударом россиян оказались энергетические объекты в Киеве и области и на Черниговщине. В регионах — аварийные отключения, которые будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

«Пока вражеская атака еще продолжается. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности. Энергетики отмечают, что потребление электроэнергии остается высоким.

Напомним, масштабная ночная и утренняя атака погрузила Киев в холод и тьму. По состоянию на утро теплоснабжения осталась около трети столицы. Без отопления — 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы.

Кроме того, в Киеве введены экстренные отключения света. По команде «Укрэнерго» их ввели по всей столице. Почасовые графики не действуют.