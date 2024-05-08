РФ ударила по объектам энергетики в нескольких областях: какие последствия

В частности, есть повреждения на объекте в центральном регионе.

Ночью и с утра против 8 мая агрессор Россия во время массированного обстрела Украины атаковала объекты генерации. В результате обстрелов повреждено оборудование на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Россияне нанесли массированный ракетно-дроновый по объектам энергетической инфраструктуры в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской областях", — говорится в сообщении.

На поврежденных объектах будут начаты аварийно-восстановительные работы.

Как сообщалось, ночью агрессорка Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрелов серьезно повреждено оборудование. Информации о потерпевших нет.

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