РФ ударила по объектам энергетики в одной из областей: детали

В ночь на 11 декабря российская армия ударила по объектам энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. Прошло без пострадавших. Однако повреждена инфраструктура.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"Работала ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары", - подчеркнул чиновник.

По его словам, все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Как сообщалось, этой ночью в Кременчуге раздались взрывы. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистики, а также ракетах в сторону Кременчуга.