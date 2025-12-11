ТСН в социальных сетях

Украина
1162
1 мин

РФ ударила по объектам энергетики в одной из областей: детали

В результате российских обстрелов повреждена инфраструктура. В частности, произошли прямые попадания.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на 11 декабря российская армия ударила по объектам энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. Прошло без пострадавших. Однако повреждена инфраструктура.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"Работала ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары", - подчеркнул чиновник.

По его словам, все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Как сообщалось, этой ночью в Кременчуге раздались взрывы. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистики, а также ракетах в сторону Кременчуга.

