Ночью 18 мая несколько российских дронов ударили по объектам критической инфраструктуры НАК «Нафтогаз» в Днепропетровской области. В частности, под удар попала АЗС UKRNAFTA.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

оккупанты ударили об автозаправочном комплексе UKRNAFTA. В результате атаки двое работниц получили травмы. Из-за прилета помещения АЗК и оборудование станции полностью уничтожены.

«Из-за продолжительных обстрелов пока невозможно полностью оценить масштабы разрушений. Все атакуемые объекты исключительно гражданской инфраструктурой. Они не имеют никакого отношения к военным целям», — отметили в компании.

Атаки на Днепр и область 18 мая

Накануне вечером и ночью 18 мая российская армия ударила по городу Днепр дронами и ракетами. Оккупанты били прямо по жилому кварталу. Возникли пожары. Повреждены многоквартирные и частные дома, религиозное учреждение, вуз, предприятие, автомобили. Многие получили травмы.

Кроме того, под прицелом находились шесть районов Днепропетровщины. В частности, в Кривом Роге изуродованы предприятие и инфраструктура, а в Каменском и Синельниковском районах — дома людей.

