- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 880
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по объектам «Нефтегаза»: полностью уничтожена АЗС, есть пострадавшие — детали
В минувшую ночь дроны РФ ударили по критической инфраструктуре в Днепропетровской области.
Ночью 18 мая несколько российских дронов ударили по объектам критической инфраструктуры НАК «Нафтогаз» в Днепропетровской области. В частности, под удар попала АЗС UKRNAFTA.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
оккупанты ударили об автозаправочном комплексе UKRNAFTA. В результате атаки двое работниц получили травмы. Из-за прилета помещения АЗК и оборудование станции полностью уничтожены.
«Из-за продолжительных обстрелов пока невозможно полностью оценить масштабы разрушений. Все атакуемые объекты исключительно гражданской инфраструктурой. Они не имеют никакого отношения к военным целям», — отметили в компании.
Атаки на Днепр и область 18 мая
Накануне вечером и ночью 18 мая российская армия ударила по городу Днепр дронами и ракетами. Оккупанты били прямо по жилому кварталу. Возникли пожары. Повреждены многоквартирные и частные дома, религиозное учреждение, вуз, предприятие, автомобили. Многие получили травмы.
Кроме того, под прицелом находились шесть районов Днепропетровщины. В частности, в Кривом Роге изуродованы предприятие и инфраструктура, а в Каменском и Синельниковском районах — дома людей.