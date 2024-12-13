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РФ ударила по объекту инфраструктуры во Львовской области

РФ ударила по объекту инфраструктуры во Львовской области

Фото: Associated Press

Из-за обстрелов в области изменили графики отключений света.

Утром 13 декабря российская оккупационная армия атаковала ракетами Львовскую область. В частности, поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Враг атаковал объекты энергетики нашей области. По состоянию на эту минуту информации о пострадавших нет", — проинформировал руководитель ОВА.

Он также отметил, что из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии.

Напомним, сегодня утром Россия массированно атаковала ракетами Прикарпатья. Власти сообщили, что Ивано-Франковская область получила самый массированный удар за время полномасштабной войны.

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