РФ ударила по объекту инфраструктуры во Львовской области

Утром 13 декабря российская оккупационная армия атаковала ракетами Львовскую область. В частности, поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Враг атаковал объекты энергетики нашей области. По состоянию на эту минуту информации о пострадавших нет", — проинформировал руководитель ОВА.

Он также отметил, что из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии.

Напомним, сегодня утром Россия массированно атаковала ракетами Прикарпатья. Власти сообщили, что Ивано-Франковская область получила самый массированный удар за время полномасштабной войны.

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