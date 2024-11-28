РФ ударила по объекту инфраструктуры во Львовской области: какие последствия

В четверг, 28 ноября, армия РФ атаковала Львовскую область. В результате обстрела на территории региона поврежден энергообъект.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры", — лаконично заявил чиновник.

Впоследствии он сообщил о том, что из-за утреннего обстрела и применения почасовых графиков отключения электроэнергии на Львовщине 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

Напомним, во время тревоги во Львовской области раздавались взрывы. Мониторинговые каналы информировали, что громко было у города Стрый.

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