РФ ударила по объекту инфраструктуры во Львовской области: какие последствия

Обошлось без человеческих жертв.
В четверг, 28 ноября, армия РФ атаковала Львовскую область. В результате обстрела на территории региона поврежден энергообъект.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры", — лаконично заявил чиновник.
Впоследствии он сообщил о том, что из-за утреннего обстрела и применения почасовых графиков отключения электроэнергии на Львовщине 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения.
Напомним, во время тревоги во Львовской области раздавались взрывы. Мониторинговые каналы информировали, что громко было у города Стрый.