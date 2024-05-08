РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области: фото

Потерпевших нет.
Этой ночью оккупационная армия Российской Федерации атаковала объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Возник пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
"Сегодня утром враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры области, в результате чего возник пожар", — говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
Отмечается, что к месту были направлены пожарно-спасательные подразделения, оперативно ликвидировавшие пожар. К ликвидации пожара были привлечены 105 спасателей и 36 единиц техники.
Фото последствий
Как сообщалось, к утру 8 мая Россия нанесла ракетные удары по Прикарпатью. Целью неприятеля был объект энергетической инфраструктуры.