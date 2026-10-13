Взрывы. / © Associated Press

Реклама

Утром 13 октября российская армия запустила реактивные беспилотники по регионам на западе Украины. В Ровно произошли взрывы. Есть «прилет» по центру города.

Что известно об атаке и последствиях — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

В городе Ровно во время воздушной тревоги «желтого» уровня, которая продолжалась с 10:20 до 11:07, раздались взрывы. Военные предупреждали об угрозе беспилотников.

Реклама

«Звук взрыва был слышен в Ровно», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Местные телеграм-каналы писали о том, что после взрывов возник пожар, а над городом поднялся черный дым. Городской голова Александр Третьяк подтвердил атаку и заявил о попадании в корпус одного из университетов.

Атака на Ровно

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль заявил, что попадание российского БпЛА произошло прямо в центре города. В учебном заведении повреждены второй этаж и частично фасад. Пожар, возникший на месте удара, был локализован.

«У нас есть прилет БпЛА в центр города. Корпус учебного заведения. Все службы на месте. Много повреждений. Есть раненые», — подчеркнул чиновник.

Реклама

Что известно о травмированных

По данным местных властей, по состоянию на 11:45 известно про 14 человек, раненых в результате удара по Ровно. Среди них один человек находится в тяжелом состоянии, а трое — в состоянии средней тяжести.

Как сообщалось, накануне вечером РФ атаковала Ровно - было повреждено нежилое здание. Люди не пострадали.

Напомним, с утра 13 октября Украина находится под российской атакой. Воздушная тревога охватила ряд областей, в том числе на западе. Сирены звучали в Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях. ВС предупреждали об угрозе реактивных беспилотников.

Новость дополняется

Новости партнеров

Новости партнеров