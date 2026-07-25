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РФ ударила по областному центу среди бела дня: город охватил пожар, есть погибший и раненые (фото)
После «прилета» Запорожье затянуло дымом.
В субботу, 25 июля, российская армия ударила по Запорожье. После прилета возник пожар и поднялся дым. По меньшей мере, один человек погиб. Есть раненые.
Что известно об ударе по Запорожью, читайте в материале ТСН.ua.
Российские военные атаковали областной центр около 11:00. Воздушные силы предупреждали о КАБах в направлении Запорожья.
Атака на Запорожье
В результате удара разрушений получили жилые дома, повреждены автомобили. В то же время, по данным местных медиа, прилет произошел по предприятию, которое доставляет питьевую воду. Пока официальной информации нет.
Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что по состоянию на 12:30 по меньшей мере девять человек нуждаются в помощи врачей. В частности, трое детей. Одна женщина погибла.
Фото последствий
Напомним, утром РФ атаковала Николаев. Воздушные силы сообщили об угрозе реактивных БПЛА, державших курс на Николаев.