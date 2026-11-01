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Украина
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РФ ударила по общежитию ПТУ в Винницкой области: двое погибших, еще 3 детей ранены (фото)

Вражеский удар по Винницкой области: российский «Шахед» попал по территории общежития профучилища в Козатинской громаде.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В Козатинской общине в Винницкой области российский беспилотник попал между общежитием профессионального училища и учебным заведением

В Козатинской общине в Винницкой области российский беспилотник попал между общежитием профессионального училища и учебным заведением

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В Козатинской громаде Винницкой области российский беспилотник попал по территории общежития профессионального училища. В результате атаки погибли два человека. Еще трое травмированы, среди них две 5-летние девочки и 16-летний парень.

Об этом сообщили глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная и пресс-служба ГСЧС.

Мужчина погиб на месте прилета. Женщину еще успели доставить в больницу, однако, она, к сожалению, умерла в реанимации.

UPD

Позже Заболотная уточнила, что в результате вражеской атаки на Козатинскую громаду погибла 13-летняя девочка.

Сначала сообщалось о погибшем мужчине. По уточненной информации, погибшей оказалась 13-летняя девочка.

Еще трое детей находятся в больнице — две 5-летние девочки и 16-летний парень. Все с травмами средней тяжести. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в больницу доставили 24-летнего мужчину с легкими травмами. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По словам главы ОВА, попадание произошло между общежитием и учебным заведением. Информация о последствиях атаки уточняется.

Спасатели также ликвидировали пожары двух автомобилей, возникших в результате попадания.

Напомним, что 26 октября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, попав по территории университета и студенческого общежития.

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