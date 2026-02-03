- Дата публикации
639
1 мин
РФ ударила по Одесчине: без света десятки тысяч людей, детали о повреждениях
Пока критические объекты питаются от генераторов, специалисты пытаются вернуть свет в дома 50 тыс. человек. Под удары попали и жилые дома.
Российские оккупанты осуществили массированную комбинированную атаку на Одесскую область в ночь на 3 февраля, целясь в энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Из-за вражеских ударов без электроснабжения остались более 50 тыс. жителей региона.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
На Одесчине попадания зафиксированы по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры на юге региона.
В результате атаки временно обесточены более 50 тыс. жителей. Аварийные бригады энергетиков уже начали работы по восстановлению электроснабжения.
Также получили повреждения три жилых дома, складские и административные сооружения и легковые автомобили.
Обошлось без погибших и раненых.
Объекты критической инфраструктуры функционируют благодаря резервным генераторам.
Ночная массированная атака по Украине 3 февраля
Напомним, в ночь на 3 февраля Россия осуществила масштабный налет ракетами и дронами на Украину. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Виннице и Сумах. Под ударом оказались десятки населенных пунктов, в частности Кривой Рог, Конотоп, Славянск и Бровары.
Под вражескими ударами оказались энергетическая и гражданская инфраструктура, были повреждены дома и авто. Есть раненые. В частности, захватчики в очередной раз атаковали теплоэлектростанции ДТЭК.