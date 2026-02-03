ТСН в социальных сетях

РФ ударила по Одесчине: без света десятки тысяч людей, детали о повреждениях

Пока критические объекты питаются от генераторов, специалисты пытаются вернуть свет в дома 50 тыс. человек. Под удары попали и жилые дома.

Ирина Лабьяк
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российские оккупанты осуществили массированную комбинированную атаку на Одесскую область в ночь на 3 февраля, целясь в энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Из-за вражеских ударов без электроснабжения остались более 50 тыс. жителей региона.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

На Одесчине попадания зафиксированы по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры на юге региона.

В результате атаки временно обесточены более 50 тыс. жителей. Аварийные бригады энергетиков уже начали работы по восстановлению электроснабжения.

Также получили повреждения три жилых дома, складские и административные сооружения и легковые автомобили.

Обошлось без погибших и раненых.

Объекты критической инфраструктуры функционируют благодаря резервным генераторам.

Ночная массированная атака по Украине 3 февраля

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия осуществила масштабный налет ракетами и дронами на Украину. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Виннице и Сумах. Под ударом оказались десятки населенных пунктов, в частности Кривой Рог, Конотоп, Славянск и Бровары.

Под вражескими ударами оказались энергетическая и гражданская инфраструктура, были повреждены дома и авто. Есть раненые. В частности, захватчики в очередной раз атаковали теплоэлектростанции ДТЭК.

