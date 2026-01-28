РФ ударила по Одесщине дронами: какие последствия

Одесщина 28 января

Реклама

Ночью 28 января армия РФ ударила по Одесской области ударными дронами. Повреждения получили жилая, социальная и припортовая инфраструктура.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

Детали о последствиях

По данным ведомства, три человека пострадали. Один человек госпитализирован, другим — оказана помощь на месте.

Реклама

Атакой повреждено:

частный жилой дом

административные и складские здания

легковые автомобили

припортовую инфраструктуру

постройки на территории православного монастыря.

Соответствующие службы выехали на места ударов. Правоохранители фиксируют следы очередного преступления.

Как стало известно, из-за обстрела Одессы дронами в ночь на 27 января погибли люди. Поэтому среда, 28 января, в регионе объявлена днем траура.

Напомним, ночью 27 января российские кафиры массированно ударили дронами по Одессе. Разрушения подверглись объекту инфраструктуры, жилым домам, детскому саду, магазину и строительной площадке. Стало известно об одной жертве, затем спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело человека.

Реклама

Позже количество погибших из-за обстрела Одессы возросло.

«Подтверждена информация о третьей жертве ночной атаки на город. Спасатели обнаружили тело женщины под завалами жилого дома по ул. Прохоровской», — подчеркнул чиновник.