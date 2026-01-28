- Дата публикации
РФ ударила по Одесщине дронами: какие последствия
Из-за обстрела Одесской области 28 января пострадали три человека.
Ночью 28 января армия РФ ударила по Одесской области ударными дронами. Повреждения получили жилая, социальная и припортовая инфраструктура.
Об этом сообщает Одесская ОВА.
Детали о последствиях
По данным ведомства, три человека пострадали. Один человек госпитализирован, другим — оказана помощь на месте.
Атакой повреждено:
частный жилой дом
административные и складские здания
легковые автомобили
припортовую инфраструктуру
постройки на территории православного монастыря.
Соответствующие службы выехали на места ударов. Правоохранители фиксируют следы очередного преступления.
Как стало известно, из-за обстрела Одессы дронами в ночь на 27 января погибли люди. Поэтому среда, 28 января, в регионе объявлена днем траура.
Напомним, ночью 27 января российские кафиры массированно ударили дронами по Одессе. Разрушения подверглись объекту инфраструктуры, жилым домам, детскому саду, магазину и строительной площадке. Стало известно об одной жертве, затем спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело человека.
Позже количество погибших из-за обстрела Одессы возросло.
«Подтверждена информация о третьей жертве ночной атаки на город. Спасатели обнаружили тело женщины под завалами жилого дома по ул. Прохоровской», — подчеркнул чиновник.