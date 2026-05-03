РФ ударила по Одесщине: есть погибшие и раненые (фото)
Трагическая ночь в Одесской области: в результате очередной массированной атаки российских оккупантов погибли двое гражданских, еще пятеро получили ранения.
В ночь на 3 мая российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Одесщине.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, россияне продолжили наносить удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесщины. В результате атаки два человека погибли, еще пятеро пострадали.
В Одесском районе зафиксировано попадание вражеских беспилотников в три жилых дома, еще два дома повреждены. Также повреждены сооружения и оборудование портовой инфраструктуры.
«Возникшие пожары сейчас ликвидированы спасателями. Все соответствующие службы работают над устранением последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления российской армии против гражданского населения Одесщины», — отметил глава ОВА.
В частности, российские войска атаковали Черноморскую городскую территориальную громаду в Одесской области. Об этом рассказал ее глава Василий Гуляев.
По его словам, под удар попали жилые дома. В частности, один из частных домов был полностью разрушен, еще 6 повреждены. Также повреждена гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие люди.
Напомним, что в ночь на 2 мая россияне также атаковали Одесскую области. Они ударили по портовой инфраструктуре.