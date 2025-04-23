- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1443
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по Одессе: загорелись жилые дома и частные предприятия (фото)
Спасатели и добровольцы оперативно ликвидировали последствия удара в Одессу.
Россия в очередной раз в ночь на 23 апреля 2025 года атаковала Одессу .
Об этом в сообщении в социальных сетях информирует ГСЧС Украины .
По предварительной информации, пострадали 2 человека.
Повреждена гражданская инфраструктура, занялись жилые дома, здания частных предприятий.
Пожар ликвидировали спасатели, добровольцы и пожарное подразделение Нацгвардии.
Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.
Напомним, что ранее произошла атака дронов на Одессу : город снова в огне — что известно о последствиях.