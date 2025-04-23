РФ ударила по Одессе: загорелись жилые дома и частные предприятия (фото)

Пожар в Одессе 23 апреля

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Россия в очередной раз в ночь на 23 апреля 2025 года атаковала Одессу .

Об этом в сообщении в социальных сетях информирует ГСЧС Украины .

По предварительной информации, пострадали 2 человека.

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Повреждена гражданская инфраструктура, занялись жилые дома, здания частных предприятий.

Пожар ликвидировали спасатели, добровольцы и пожарное подразделение Нацгвардии.

Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

Напомним, что ранее произошла атака дронов на Одессу : город снова в огне — что известно о последствиях.