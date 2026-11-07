Атака на Павлоград.

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В ночь на 7 ноября Российские войска атаковали дронами Павлоград Днепропетровской области. В результате удара ранения получили три человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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«Враг ударил по городу беспилотниками. Три человека ранены из-за атаки россиян на Павлоград», — сообщил чиновник.

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По данным ОВА, 32-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Другие травмированные — 38-летняя женщина и 11-летняя девочка будут лечиться амбулаторно.

В городе повреждены многоэтажки, в том числе пятиэтажный жилой дом, автомобили и хозяйственные постройки. После атаки вспыхнули несколько пожаров. В частности, на территории предприятия пищевой продукции.

Ночная атака на Днепропетровщину — что известно

По данным ОВА, в течение ночи в небе над Днепропетровщиной были сбиты 12 российских БПЛА. Впрочем, не обошлось без попаданий и последствий.

В то же время глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук добавил, что в Новоалександровской и Николаевской общинах Днепровского района зафиксировано повреждение инфраструктуры.

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На Никопольщине под ударом FPV-дронов оказались райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины. Поврежден частный дом и объекты инфраструктуры.

Также российские войска атаковали инфраструктуру Новопольского общества в Криворожском районе.

Напомним, в вечернем обращении 6 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые массированные удары по Украине. Он предупреждал, что под прицелом российских ракет и дронов будут энергетика, мосты через Днепр и гражданская инфраструктура в разных регионах страны.

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