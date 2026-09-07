ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по одному из микрорайонов Балаклеи: власти выясняют последствия

Российские войска нанесли удар по одному из микрорайонов Балаклеи в Харьковской области, обстоятельства и последствия атаки уточняют.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

Российские войска нанесли удар по одному из микрорайонов Балаклеи Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов .

По его словам, удар случился ночью.

Обстоятельства происшествия и возможные последствия выясняются.

Жителей призвали оставаться в укрытиях или в других безопасных местах.

Напомним, что ранее Россия атаковала Запорожье дронами : загорелся торговый центр.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie