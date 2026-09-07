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РФ ударила по одному из микрорайонов Балаклеи: власти выясняют последствия
Российские войска нанесли удар по одному из микрорайонов Балаклеи в Харьковской области, обстоятельства и последствия атаки уточняют.
Российские войска нанесли удар по одному из микрорайонов Балаклеи Харьковской области.
Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов .
По его словам, удар случился ночью.
Обстоятельства происшествия и возможные последствия выясняются.
Жителей призвали оставаться в укрытиях или в других безопасных местах.
Напомним, что ранее Россия атаковала Запорожье дронами : загорелся торговый центр.
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