РФ ударила по одному из микрорайонов Балаклеи: власти выясняют последствия

Ультраправа "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Ангальт, более чем вдвое опередив партию канцлера Фридриха Мерца, а среди ее программных целей — сокращение поддержки Украины и восстановление связей с Россией.