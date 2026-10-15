Взрыв. / © Associated Press

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Днем 15 октября русская армия атаковала Полтаву беспилотниками. Попадание произошло вблизи одного из учебных заведений в областном центре.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

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По его словам, на момент атаки учащиеся и работники школы находились в укрытии. К счастью, среди них пострадавших нет. Впрочем, один человек получил травмы.

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На месте идет ликвидация последствий российского удара, данные о повреждениях устанавливают.

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова добавила, что в учебном заведении выбиты окна. Кроме того, повреждения от взрывной волны получили три частных домовладения, остекление многоэтажки, легковые и грузовые автомобили.

Взрыв в Полтаве

В Полтавском районе в 09:07 объявили воздушную тревогу. Военные предупреждали о реактивных БПЛА в направлении Полтавы. В 10:32 произошли взрывы.

«В Полтаве слышны звуки взрывов. До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах», — обращался к гражданам глава ОВА.

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Ночная атака на Украину — что известно

Как сообщалось, Россия массированно ударила по Украине этой ночью. В частности, было громко на западе страны — взрывы раздавались в Ровно и Луцке.

Кроме того, под прицелом более десяти часов была соседняя Полтавщина Кировоградская область. В Кропивницком зафиксированы попадания по территориям предприятий, логистических центров, складов, жилых домов и придомовых территорий. Погибли три человека.

Российские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Павлоградский районы. Погибли два человека. В населённых пунктах горели дома.

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