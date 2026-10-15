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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по одному из областных центров: «прилет» возле школы — подробности

К моменту атаки ученики и работники школы находились в укрытии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Днем 15 октября русская армия атаковала Полтаву беспилотниками. Попадание произошло вблизи одного из учебных заведений в областном центре.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

По его словам, на момент атаки учащиеся и работники школы находились в укрытии. К счастью, среди них пострадавших нет. Впрочем, один человек получил травмы.

На месте идет ликвидация последствий российского удара, данные о повреждениях устанавливают.

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова добавила, что в учебном заведении выбиты окна. Кроме того, повреждения от взрывной волны получили три частных домовладения, остекление многоэтажки, легковые и грузовые автомобили.

Взрыв в Полтаве

В Полтавском районе в 09:07 объявили воздушную тревогу. Военные предупреждали о реактивных БПЛА в направлении Полтавы. В 10:32 произошли взрывы.

«В Полтаве слышны звуки взрывов. До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах», — обращался к гражданам глава ОВА.

Ночная атака на Украину — что известно

Как сообщалось, Россия массированно ударила по Украине этой ночью. В частности, было громко на западе страны — взрывы раздавались в Ровно и Луцке.

Кроме того, под прицелом более десяти часов была соседняя Полтавщина Кировоградская область. В Кропивницком зафиксированы попадания по территориям предприятий, логистических центров, складов, жилых домов и придомовых территорий. Погибли три человека.

Российские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Павлоградский районы. Погибли два человека. В населённых пунктах горели дома.

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