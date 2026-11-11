Атака. / © Associated Press

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Российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области. В регионе масштабные отключения света. Есть погибшая.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По словам чиновника, накануне вечером и сегодня утром в Одесской области были повреждены энергетические объекты. Как следствие произошли аварийные отключения электроснабжения в нескольких районах. В настоящее время без света остаются около 135 тыс. потребителей в части Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов, а также в Пересыпском районе Одессы.

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В свою очередь, в ДТЭК подтвердили поражение энергетических объектов области. В частности, были повреждены подстанции компании.

«Возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры», — добавили в ДТЭК.

Кроме того, известно, что в результате атаки погибла одна женщина. После атаки она получила травмы, но спасти ее не удалось.

«70-летняя женщина, пострадавшая в результате атаки, погибла. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами», — подчеркнул Кипер.

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Атака РФ 11 ноября — что известно

Ночью Россия ударила по областям в центре и на севере. Под атакой оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры в Житомирской области, ранены. В Уманском районе Черкасской области часть потребителей осталась без света из-за «прилетов».

Также Россия атаковала Ровенскую область. В регионе повреждены жилые дома. По предварительной информации, ранения никто не получил.

Российская армия массированно атаковала Кривой Рог дронами. Город частично остался без света и отопления. Из-за перебоев с электричеством водоснабжения и канализационной системы приходится поддерживать с помощью генераторов.

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