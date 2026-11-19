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- Украина
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РФ ударила по одной из областей — горели дома, есть пострадавший
Во время ночного удара по Житомирской области пострадали жилые дома — возникли пожары.
Ночью россияне продолжили атаки на украинские города. В частности, в Житомирской области было неспокойно.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«На Житомирщине в результате российской атаки пострадал 1 человек. Поврежден остекление окон в 4 частных жилых домах, возникли пожары», — говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали все очаги возгораний.
Атака по Украине — что известно
С вечера 18 ноября до утра следующего дня российские войска запустили по Украине противокорабельные ракеты “Оникс” и 98 дронов, в том числе 61 реактивный “Шахед”. ПВО обезвредила 69 беспилотников, из них 48 реактивных «Шахедов». Однако в 18 местах есть попадания.
Россия нанесла массированный удар по югу Одесчины. Там повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.