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РФ ударила по одной из областей: погибли два человека, в том числе 17-летний юноша (фото)
Вечером 24 ноября российские войска нанесли удар по Одесской области, в результате чего погибли 41-летний мужчина и 17-летний одиннадцатиклассник.
Сегодня вечером, 24 ноября, российские войска нанесли очередной удар по Одесщине.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В результате атаки погибли два человека — 41-летний мужчина и 17-летний юноша. Еще три человека получили ранения, среди них 12-летний ребенок.
Кроме того, повреждены гражданская инфраструктура, частный дом, производственное здание и легковые автомобили.
По информации «Суспильного», несовершеннолетний юноша погиб в Подольске. На момент атаки он шел по дороге. В управлении образования Подольской РГА добавили, что погибший 17-летний Артем учился в 11 классе лицея №3.
Напомним, днем 24 ноября Днепр оказался под ударом России. В результате атаки повреждений получил многоквартирный жилой дом.