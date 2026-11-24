Удар по Одесщине 24 ноября / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Сегодня вечером, 24 ноября, российские войска нанесли очередной удар по Одесщине.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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В результате атаки погибли два человека — 41-летний мужчина и 17-летний юноша. Еще три человека получили ранения, среди них 12-летний ребенок.

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Кроме того, повреждены гражданская инфраструктура, частный дом, производственное здание и легковые автомобили.

По информации «Суспильного», несовершеннолетний юноша погиб в Подольске. На момент атаки он шел по дороге. В управлении образования Подольской РГА добавили, что погибший 17-летний Артем учился в 11 классе лицея №3.

© Олег Кипер / Одесская ОВА

© Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, днем 24 ноября Днепр оказался под ударом России. В результате атаки повреждений получил многоквартирный жилой дом.

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